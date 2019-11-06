Аристотель Нахичевани: история знаменитого градоначальника Минаса Балабанова
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У города Нахичевани, тогда еще отдельного от Ростова, была богатая история – как событиями, так и личностями. Одной из таких был легендарный голова города Минас Балабанов. Потомки называли его «мотором развития Нахичевани».
Минас Балабанов родился в 1844 году в купеческой семье. Он начинал свою деятельность в качестве торговца пшеницей. Вступив в товарищество с другим известным купцом – Магдесиевым, они построили на берегу реки Дон паровую мукомольную мельницу. Это была первая паровая мукомольная мельница в Нахичевани, на которой работали более 30 рабочих и которая давала до 8 тысяч рублей в год чистой прибыли. Однако Балабанов не только занимался продажей сельскохозяйственной продукции, но и сам был крупным землевладельцем. Он приобрёл 700 десятин земли в Донецком округе Области Войска Донского и 1 500 десятин в Терской области. Свою землю он сдавал в аренду на выгодных условиях. Когда перспективным и прибыльным промыслом стала добыча и продажа угля, Балабанов и здесь приложил свою руку. Он приобрёл долю в разрабатываемом угольном участке на Власовке, откуда также получал неплохие доходы.
В 28-летнем возрасте Минас Балабанов был избран в гласные Нахичеванской Думы, затем – в совет городской управы. Пост градоначальника он занял в 1888 году.
До вступления на пост нового главы Нахичевань был малопривлекательным местом: грязный городишко, без мостовых, освещения и водопровода. В этот период он уже уступил Ростову лидерство в экономическом развитии.
Для нахичеванцев голова Ростова Байков, который превратил город в столицу Юга России, стал примером. Они хотели видеть у себя в городе такого же лидера. Впоследствии Минаса Балабанова называли «нахичеванским Байковым».
За десять лет правления в армянском городе Минас Балабанов полностью преобразил его. В 1888 году открылось телефонное сообщение между Ростовом и Нахичеванью. А в 1889-м в Нахичевани был построен первый водопровод. В это же время при участии Балабанова было основано «Попечительство армянской церкви о бедных армянах».
В 1890 году распахнула свои двери первая женская школа Мариам Сармакешевой, а также состоялось открытие конной железной дороги в Нахичевани. Затем ее соединили с такой же из Ростова. Использовать новую удлиненную «железку» можно было только по инструкции: в вагоны не допускались люди, которые своим запахом или грязным видом могли отпугивать пассажиров, - трубочисты, маляры, селедочницы и прочие. Особые требования предъявлялись к кучерам. Они должны были быть не моложе 21 года, а также иметь справку о состоянии здоровья - это было похоже на современное прохождение медкомиссии перед получением прав на вождение автомобиля.
При Балабанове в 1892 году началось строительство нахичеванской набережной. Это строительство было закончено через четыре года. Для тех лет это рекордные сроки. Также он инициировал установку памятника Екатерине Великой с надписью: «Екатерине II – благодарные армяне».
В Нахичевани в этот период была открыта первая городская больница. Ее назвали в честь императрицы Марии Романовой − Мариинской. Сейчас на этом месте располагается онкоинститут (РНИОИ). По этой причине число жителей города увеличилось до более чем 32 тысяч человек в 1896 году.
При Балабанове в Нахичевани появилось уличное электрическое освещение. Была открыта Екатерининская женская гимназия. А в 1894 году в Александровском саду (ныне это парк имени Вити Черевичкина) была установлена Александровская колонна.
Помимо прочего, во время правления в Нахичевани Балабанова функционировали Армянское духовное училище, Армянский сиротский суд, Нахичеванско-Бессарабская духовная семинария, публичная библиотека, Гогоевское женское училище, общество любителей драматургического искусства, женское армянское общество «Попечение».
Балабанов был не только купцом, городским головой, но и издателем. В 1893 году он купил у известного ростовского и нахичеванского издателя Тер-Абрамиана газету «Донская пчела». Затем эту газету он преобразовал в еженедельное издание «Юг», прославившееся либеральными настроениями. К концу этого года Минас Балабанов возглавил совет, учредивший гостиницу «Московскую».
Минас Балабанов имел такой большой авторитет среди жителей Ростова и Нахичевани, что был одновременно гласным Нахичеванской и Ростовской дум.
Кроме уже упомянутых выше преобразований, при нем было завершено сплошное мощение нахичеванских улиц, переулков, площадей, возведено пожарное депо, установлены чугунные столбы для освещения, построен дом для городского училища, театр, бойни, санитарный двор, открыт городской банк, учреждено Николаевское благотворительное общество.
Ректор нахичеванской духовной семинарии Чарыхов назвал Балабанова «Аристотелем Нахичевани». По мнению профессора, градоначальник, подобно греческому философу, вечно тяготеет к общественной жизни и готов служить социуму.
- Он сделал много и для школьного дела, несмотря на свои трудные обязанности городского головы, - говорил Чарыхов о Балабанове. - Его девиз: «Вперед и вперед, созидать, а не разрушать!».
В 1908 году нахичеванский городской голова представил постановление думы о совершении городом займа на устройство электростанции, просил ходатайство градоначальника перед министром внутренних дел о разрешении Нахичевани займа в 200 тысяч рублей под обеспечение нескольких участков городской земли.
Балабанов мечтал пустить паровой трамвай из Нахичевани в Сурб Хач. При этом градоначальник умел пополнять казну города за счет налогов. Кстати, его за это многие не любили. Но налоги он брал с богатых.
В 1905 году Балабанов задумал реформу нахичеванской полиции. Но этого Нахичеванская дума уже выдержать не могла. Гласные не поддержали начинания Балабанова. Размолвки и трения между гласными думы и Балабановым усилились в 1915 году. Главу города обвинили в растрате общественных денег. Но всех примирил 1917 год…
В честь Балабанова была названа земля, которую в 19-м веке выкупили немцы, – Балабановсфельд. Последние жители уехали из хутора в 1963 году.
У знаменитого градоначальника было много планов, но не все он успел осуществить. Например, он намечал углубить проток, разделяющий Зеленый остров и правый берег Дона, углубить Нахичеванский проток, разделяющий Нахичевань и Зеленый остров. Он хотел сделать этот проток пригодным для прохода крупных торговых судов, а также собирался соединить набережные Нахичевани и Ростова в одну большую и красивую набережную. Эти его планы сейчас, в двадцать первом веке, пытаются осуществить наши городские власти. Пока безуспешно.