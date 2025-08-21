В Ростовской области запретят водить машины дальтоникам и людям с аутизмом

Фото: Ростов ру.

С 1 сентября в России вступит в силу обновленный перечень заболеваний, при которых запрещено управлять автомобилем. Документ был утвержден правительством в апреле.В список психических расстройств, при которых нельзя водить, добавлены общие расстройства психологического развития, такие как аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Кроме того, вождение автомобиля будет запрещено людям с дальтонизмом.С 1 сентября для водителей автомобилей также вступят в силу другие изменения. В частности, увеличится размер госпошлины за некоторые виды услуг. За выдачу водительских прав в Ростове теперь придется заплатить от 4 до 6 тысяч рублей. Пошлина на выдачу пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства вырастет до 4 500 рублей.Также с осени изменится стоимость выдачи государственных номерных знаков. В зависимости от вида транспорта, их стоимость составит от 2 250 до 3 000 рублей.