В Ростове на торги выставили рыболовный теплоход в сильно изношенном состоянии

Фото: ГИС Торги

На электронной площадке «ГИС торги» выставлен на продажу сильно потрепанный рыболовецкий корабль, пришвартованный на реке Дон. Начальная стоимость этого судна составляет 1,8 миллиона рублей.Этот теплоход, пребывающий в крайне неудовлетворительном состоянии из-за обширной ржавчины и поломок в машинном отделении, является активом компании-банкрота и подлежит продаже для погашения долгов.Прием документов от желающих принять участие в аукционе завершается 1 сентября. Имя победителя будет объявлено на следующий день после окончания приема заявок.