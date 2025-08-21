Новости
В Ростове на торги выставили рыболовный теплоход в сильно изношенном состоянии

На электронной площадке «ГИС торги» выставлен на продажу сильно потрепанный рыболовецкий корабль, пришвартованный на реке Дон. Начальная стоимость этого судна составляет 1,8 миллиона рублей.

Этот теплоход, пребывающий в крайне неудовлетворительном состоянии из-за обширной ржавчины и поломок в машинном отделении, является активом компании-банкрота и подлежит продаже для погашения долгов.

Прием документов от желающих принять участие в аукционе завершается 1 сентября. Имя победителя будет объявлено на следующий день после окончания приема заявок.
Фото: ГИС Торги
