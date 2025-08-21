Новый 20-километровый водопровод появится в Мясниковском районе

– По итогам встречи с Владимиром Путиным и федеральным министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным мы договорились, что те проекты, которые у нас в программе модернизации коммунальной инфраструктуры расписаны на три года, мы сдвинем влево. А это значит, что финансирование будет произведено в более ранние сроки – соответственно, и работы могут быть завершены раньше, – подчеркнул Юрий Слюсарь.

– Один раз капитально ее отремонтировав, мы сможем освободившиеся средства направлять в наши другие населенные пункты – на другие участки дорог, – сообщил глава района и уточнил, что проектная документация на проведение работ готова.

Фото: Правительство Ростовской области

Врио губернатора Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с главой Мясниковского района Андреем Торпуджияном.На ней участники рассматривали вопросы водоснабжения. По словам руководителя муниципалитета, это одна из насущных проблем, которая беспокоит жителей: на протяжении многих лет некоторые населенные пункты полноценно не обеспечены водой.Району выделены средства на реконструкцию и возобновление объектов водоснабжения и водоотведения. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры должен быть построен 20-километровый магистральный водовод Ленинаван – Большие Салы, а также насосная станция и внутрипоселковые сети. Работы завершат до 2027 года включительно. Это содействует обеспечению стабильного водоснабжения жителей нескольких населенных пунктов, в том числе Ленинакана и Красного Крыма.Юрий Слюсарь сообщил, что работы необходимо осуществить в ускоренные сроки, чтобы не растягивать их на три года.Вдобавок глава Мясниковского района рассказал о необходимости капитального ремонта одной из центральных улиц Чалтыря. Это бывшая федеральная дорога, переведенная в собственность области. Ее протяженность составляет восемь километров. Как говорит Андрей Торпуджиян, дорога и прилегающий к ней мост уже не выдерживают нагрузку.Юрий Слюсарь поставил задачу изучить данный вопрос с региональным минтрансом.