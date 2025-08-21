Новый 20-километровый водопровод появится в Мясниковском районе
Врио губернатора Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с главой Мясниковского района Андреем Торпуджияном.
На ней участники рассматривали вопросы водоснабжения. По словам руководителя муниципалитета, это одна из насущных проблем, которая беспокоит жителей: на протяжении многих лет некоторые населенные пункты полноценно не обеспечены водой.
Району выделены средства на реконструкцию и возобновление объектов водоснабжения и водоотведения. По программе модернизации коммунальной инфраструктуры должен быть построен 20-километровый магистральный водовод Ленинаван – Большие Салы, а также насосная станция и внутрипоселковые сети. Работы завершат до 2027 года включительно. Это содействует обеспечению стабильного водоснабжения жителей нескольких населенных пунктов, в том числе Ленинакана и Красного Крыма.
Юрий Слюсарь сообщил, что работы необходимо осуществить в ускоренные сроки, чтобы не растягивать их на три года.
Вдобавок глава Мясниковского района рассказал о необходимости капитального ремонта одной из центральных улиц Чалтыря. Это бывшая федеральная дорога, переведенная в собственность области. Ее протяженность составляет восемь километров. Как говорит Андрей Торпуджиян, дорога и прилегающий к ней мост уже не выдерживают нагрузку.
Юрий Слюсарь поставил задачу изучить данный вопрос с региональным минтрансом.