На суде выяснили, был ли Виталий Кушнарев преступным авторитетом для подчиненных

Фото: Дондей

В Ростове прошло заседание по делу бывшего министра транспорта Виталия Кушнарева. Прокурор и защита допросили свидетелей. Одним из них стал Геннадий Губарев, начальник управления автодорог Минтранса. Об этом сообщает Donday.Прокурор спросил, был ли Кушнарев авторитетом для Геннадия. Губарев возмутился и попросил уточнить вопрос. Обвинение уточнило, был ли Кушнарев авторитетен в рабочих отношениях. Губарев ответил, что Кушнарев был его руководителем, и он выполнял его поручения в рамках закона.Прокурор хотел узнать, давал ли Кушнарев задачи, которые могли повлиять на работу управления. Губарев сказал, что таких задач не было. Его непосредственным начальником был Дмитрий Евтеев, а с Кушнаревым и Селезневым он не встречался.Виталий Кушнарев был главой Минтранса Ростовской области с 2014 по 2016 годы. Затем он стал главой администрации Ростова, где проработал до 2019 года. В 2021 году его избрали в Госдуму, но в 2024 году он вернулся в регион и снова возглавил Минтранс.Следствие утверждает, что Кушнарев требовал 95 миллионов рублей от директора компании «Т-Транс» за помощь с приемкой дорожных работ. Предприниматель сообщил об этом в полицию. Во время передачи части денег Кушнарева задержали. У него дома нашли пистолет и патроны без разрешения.Его обвиняют в получении крупной взятки и незаконном хранении оружия.