В Волгодонске водитель легковушки сбил 14-летнего юношу

Фото: Госавтоинспекция РО

В Волгодонске легковушка на полном ходу снесла 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.Согласно предварительной информации, инцидент произошел 20 августа на улице Морской, неподалеку от дома под номером 15Е. Мужчина 59 лет, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ 2109», двигался по проезжей части. В этот момент 14-летний подросток осуществлял переход дороги по пешеходному переходу, на котором для пешеходов горел зеленый свет. Водитель, проигнорировав правила дорожного движения, вероятно, пытался проехать на красный сигнал светофора.В отделе ГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате ДТП юный пешеход получил телесные повреждения. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в ближайшем лечебном учреждении. Ведется разбирательство по факту случившегося.