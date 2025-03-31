В Ростовском-на-Дону зоопарке белые медведи Комета и Айон заведут потомство

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке сообщили, что белых медведей Комету и Айона будут разводить. Решение сотрудники зоосада приняли, получив рекомендации от СОЗАР для соединения пары.Комету и Айона переместили в общий вольер в марте 2025 года. Все это время они проявляли друг к другу интерес: играли, плавали в бассейне, делили угощения. Ранее они уже успели побыть родителями, на свет появилась белая медведица Айка.Добавим, что самца Айона обнаружили люди в Чукотском крае в 2009 году. Его вылечели и отправили в московский зоопарк. Оттуда он в 2019 году в рамках программы СОЗАР по сохранению и размножению белых медведей прибыл в Ростовский зоопарк. Комета приехала в 2014 году из зоопарка в городе Брно (Чехия) в годовалом возрасте.