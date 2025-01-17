Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовском зоопарке обновили вольер белого медведя Айона

В Ростовском зоопарке обновили вольер белого медведя Айона

В Ростовском зоопарке произошли изменения в вольере белого медведя по имени Айон. Об этом сообщили представители зоопарка в своих социальных сетях.

На днях медведица Комета уже протестировала обновленный вольер, и теперь пришла очередь Айона. В его новом жилище появился навес, пол был оформлен природным камнем, а стены теперь украшают панорамы Крайнего Севера.

Айон с удовольствием исследовал обновленное пространство и даже искупался в восстановленном бассейне.

Важно отметить, что белые медведи – это хищные млекопитающие, обитающие главным образом в арктических регионах Канады, Гренландии, Исландии и Норвегии. Взрослые особи могут достигать массы до 450 килограммов. Их основными жертвами являются кольчатые нерпы, а в отдельных районах они также охотятся на морских зайцев и моржей.
Фото: Ростовский зоопарк
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.