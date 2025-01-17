В Ростовском зоопарке обновили вольер белого медведя Айона

Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском зоопарке произошли изменения в вольере белого медведя по имени Айон. Об этом сообщили представители зоопарка в своих социальных сетях.На днях медведица Комета уже протестировала обновленный вольер, и теперь пришла очередь Айона. В его новом жилище появился навес, пол был оформлен природным камнем, а стены теперь украшают панорамы Крайнего Севера.Айон с удовольствием исследовал обновленное пространство и даже искупался в восстановленном бассейне.Важно отметить, что белые медведи – это хищные млекопитающие, обитающие главным образом в арктических регионах Канады, Гренландии, Исландии и Норвегии. Взрослые особи могут достигать массы до 450 килограммов. Их основными жертвами являются кольчатые нерпы, а в отдельных районах они также охотятся на морских зайцев и моржей.