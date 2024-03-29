В Ростовском-на-Дону зоопарке медведицу Комету переселили в новый вольер

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском зоопарке медведица Комета поселилась в новом вольере. Информацию об этом 29 марта сообщили сотрудники зоосада.В новом вольере есть все необходимое для полярных медведей: на стенах – рисунки ледяных просторов Арктики, настилы из разных природных материалов, песочная зона, а также теневые навесы.В донской столице значительно потеплело. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха во вторник достигнет +17 градусов. Однако в вольере северных обитателей будет прохладно, для них выпадет снег.Кроме Кометы, на прогулку выйдет Айон. При этом им придется гулять по очереди, поскольку полярные медведи – одиночки. Встречаться животные могут только в период размножения.