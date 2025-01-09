В Ростове после жалоб жителей территорию жилого комплекса «Акварель» обработали от крыс

Фото: Администрация

В Ростове-на-Дону после жалоб жителей территорию жилого комплекса «Акварель» обработали от крыс. Информацию об этом сообщили в администрации Железнодорожного района 9 января.Ранее горожане рассказали, что огромные крысы, бесконтрольно бегают возле мусорных контейнеров. Местные жители опасались, что грызуны представляют опасность, так как могут быть переносчиками различных заболеваний.После жалоб местных жителей управляющая компания обработала территорию ЖК от грызунов. Для жителей было вывешено объявление, в котором их предупредили о том, что домашних животных не следует подпускать на территорию, прилегающую к площадке.Напомним, что жители ЖК уже сталкивались с подобной проблемой. В июне несколько грызунов были замечены вблизи реки, где часто гуляют мамы с детьми. После публикации в СМИ эту проблему решили, проведя дезинсекцию.