Фото: администрация октябрьского района

В Ростове в микрорайоне Суворовском потравили огромных крыс. Информацию предоставили в администрации Октябрьского района.В обществе активно обсуждалась новость о том, что по улицам свободно разгуливают крысы, достигающие внушительных размеров. Спустя сутки на месте уже работали специалисты подрядной организации. Они провели обработку от грызунов территории площадью 2 гектара на улице Петренко, от дома № 2 до дома № 26.Напомним, что жители микрорайона обратились с жалобами на крыс ещё 22 октября. Люди были напуганы их размерами и опасались, что грызуны могут напасть на детей или прохожих.Горожане также указали на причину появления нежелательных соседей — мусорные баки, которые не вывозились более двух недель. Однако местные власти пока не спешат решать эту проблему.