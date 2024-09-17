В Ростовской области жители смогут наблюдать за лунным затмением

Фото: соцсети (группа ВК AstroAlert).

В Ростовской области жители смогут увидеть лунное затмение 18 сентября. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на заведующего Астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Демин.По словам эксперта, увидеть небесное явление смогут жители Северной и Южной Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и европейской территории России. На Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке запечатлеть затмение не получится. Дело в том, что Луна в этот момент будет находиться под горизонтом.- В тень Земли попадёт лишь незначительная область лунного диска вблизи северного полюса нашего спутника. Начало теневой фазы затмения ожидается в 05:12 по московскому времени, а окончание - в 06:15 с максимумом в 05:44. Суммарная продолжительность затмения составит 63 минуты. В 6:00, незадолго до окончания затмения, Луна зайдёт за горизонт, - рассказывает Николай Демин.Чтобы лично увидеть небесное явление, можно подобрать место с открытым западным горизонтом. В качестве приспособлений рекомендуется использовать бинокль или любительский телескоп.Напомним, что такое явление в следующий раз произойдет только 7 сентября 2025 года.