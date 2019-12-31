В ночь на субботу ростовчане смогут увидеть лунное затмение



В ночь на 11 января жители Ростова смогут увидеть лунное затемнение.



Предстоящее затмение будет теневым. Это происходит, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. В отличие от полного лунного затмения, когда темнее вся поверхность Луны, в этом случае тёмной станет только часть спутника Земли.



Полутеневое лунное затмение начнётся около 20 часов и продлится до начала первого ночи. Пик затмения придётся на 22:10. В это время Луна расположится над горизонтом на всей территории страны. Поэтому затмение смогут увидеть жители всех регионов России.



Всего в наступившем 2020 году произойдёт четыре лунных затмения. Однако первое из них будет самым значительным. Луна погрузится в полутень Земли почти на сто процентов.