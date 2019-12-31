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В ночь на субботу ростовчане смогут увидеть лунное затмение

В ночь на субботу ростовчане смогут увидеть лунное затмение
В ночь на 11 января жители Ростова смогут увидеть лунное затемнение.

Предстоящее затмение будет теневым. Это происходит, когда Луна проходит через внешнюю тень Земли, известную как полутень. В отличие от полного лунного затмения, когда темнее вся поверхность Луны, в этом случае тёмной станет только часть спутника Земли.

Полутеневое лунное затмение начнётся около 20 часов и продлится до начала первого ночи. Пик затмения придётся на 22:10. В это время Луна расположится над горизонтом на всей территории страны. Поэтому затмение смогут увидеть жители всех регионов России.

Всего в наступившем 2020 году произойдёт четыре лунных затмения. Однако первое из них будет самым значительным. Луна погрузится в полутень Земли почти на сто процентов.

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