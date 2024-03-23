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Ростовчане пропустят первое затмение Луны в 2024 году

Ростовчане пропустят первое затмение Луны в 2024 году
Жители Ростова и области не смогут увидеть лунное затмение, которое произойдет 25 марта. Наблюдать астрономическое явление не удастся из-за расположения спутника.

Как сообщил DonDay.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией в парке Горького Николая Дёмина, Луна окажется в полутени Луны с 7:53 до 12:32. В этот временной промежуток спутник относительно нас будет находиться под горизонтом.

— Затмение приходится на утреннее время. Увидеть небесный феномен полностью можно в Северной и Южной Америке, Антарктиде и акватории Тихого океана, частично — в Западной Европе и на западе Африки, Дальнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии, — объяснил ростовский астроном. — В России его можно наблюдать только на Чукотке и Камчатке.

Однако и там, где затмение будет в зоне видимости, значительного снижения яркости Луны не ожидается. Во время полутеневого затмения потемнеет лишь небольшой край южной части диска.

— Максимум полутеневой фазы будет в 10:13 по московскому времени и составит 0,96 — южная часть края Луны пройдет достаточно близко от конуса земной тени, — добавил Николай Дёмин.

Лунное затмение, которое будет видно с территории Ростовской области, произойдет 18 сентября 2024 года.
Фото: Андрей Никифоров.
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