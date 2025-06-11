В Ростовской области жестоко убили отца и сына

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Отца и сына убили на рыбалке в Верхнедонском районе Ростовской области. Происшествие случилось 8 июня в хуторе Базковский.Мужчины приехали на рыбалку из Чертковского района. Недалеко от них расположилась компания местных жителей, они пили и общались. Вскоре некоторые из них разошлись, а трое подошли к рыбакам. Из-за алкоголя и жары между мужчинами вспыхнул конфликт.В ходе ссоры местные жители начали избивать рыбаков. Чтобы скрыть следы, они облили тела пострадавших бензином и подожгли. Затем мужчины уехали. На берегу Дона местные жители обнаружили тела рыбаков и вызвали правоохранителей. Когда приехали полицейские, сын уже был мертв, а отец получил серьёзные травмы. Мужчину отвезли в больницу. Однако спасти его не удалось, он скончался на следующий день. Трагедия оставила семью без отца и сына.По информации ГУ МВД по Ростовской области, по подозрению в преступлении задержаны трое жителей Верхнедонского района в возрасте 46, 47 и 57 лет. Региональный СУ СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство».