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В Ростовской области отца подозревают в избиении сына деревянной битой

В Ростовской области отца подозревают в избиении сына деревянной битой
На севере Ростовской области 39-летнего мужчину подозревают в избиении сына-подростка. Происшествие случилось 23 декабря 2024 года в станице Казанской.

По предварительным данным, отец несколько раз ударил 15-летнего сына во время конфликта. В ход пошли кулаки и даже деревянная бита.

- Согласно заключению медицинской экспертизы потерпевшему причинен легкий вред здоровью, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении мужчины 21 января 2025 года было возбуждено уголовное дело.
Фото: Ростов.Ру
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