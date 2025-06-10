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В Ростовской области троих мужчин подозревают в двойном убийстве

В Ростовской области троих мужчин подозревают в двойном убийстве
В Ростовской области троих мужчин подозревают в двойном убийстве. Трагедия случилась 8 июня.

По версии следствия, в Верхнедонском районе на берегу реки Дон компания друзей выпивала горячительные напитки. Между ними вспыхнула ссора. Мужчины напали на двух собутыльников. Чтобы скрыть следы преступления, они облили тела бензином и подожгли.

Вскоре тела нашли очевидцы. Один из пострадавших, 41-летний мужчина из Чертковского района, погиб на месте. Его 64-летнего отца доставили в больницу, но он скончался там на следующий день.

ГУ МВД по Ростовской области сообщило, что подозреваемых — мужчин 46, 47 и 57 лет — задержали. По информации регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Фото: Ростов ру
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