Более 1300 человек стали жертвами коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области более 1 300 человек стали жертвами коронавируса. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 30 ноября в донском регионе жертвами COVID-19 стали 1 326 человек, из которых 15 человек - за последние сутки. Это восемь женщин (62, 67, 68, две 69, 71, 72 и 84 лет) и семеро мужчин (38, 59, 63, 67, 70, 74 и 80 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Как видно по цифрам, чаще всего жертвами опасного вируса становятся пожилые люди. Они труднее переносят заболевание из-за сопутствующих проблем со здоровьем. Есть в реестре умерших и дети. Так, в Ростовской области за время пандемии умер 12-летний ребенок.Не становится меньше и общее число инфицированных. За сутки коронавирусом заболели 334 человека, и к утру 30 ноября число инфицированных нарастающим итогом достигло 40 007. Несмотря на постоянный рост показателей, возвращать прежние ограничения власти пока не планируют.