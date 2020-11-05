В Ростовской области еще 18 человек стали жертвами коронавируса

В Ростовской области выросло количество человек, умерших от коронавируса. О данных за последние сутки сообщает региональное правительство.По данным за 7 ноября, за сутки в реестре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия - еще 18 человек с COVID-19. Это пять женщин в возрасте 56, 60, 70, 78 и 80 лет и 13 мужчин – 42, 52, 54, 60, 63, 64, 70, 71, двое – 72 лет, 73, 80 лет и 81 года. У всех умерших были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. В общей сложности за весь период жертвами COVID-19 в области стали 929 человек.Жертвами, как правило, становятся люди с сопутствующими заболеваниями, а также пожилые. Не щадит инфекция даже детей. За все время пандемии от коронавируса умер 12-летний ребенок.Выросло и количество зараженных опасным вирусом. За последние сутки коронавирус выявили у 314 дончан, а нарастающим итогом общее число дончан с инфекцией достигло 32 805.