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В Ростовской области завод покрытий возобновил работу после атаки дронов

В Ростовской области завод покрытий возобновил работу после атаки дронов
Завод покрытий в Мясниковском районе возобновил работу после атаки беспилотников. Об этом информирует руководство предприятия 13 января.

Донской регион 10 января атаковали 16 беспилотников, в том числе в результате атаки случились сразу два пожара. Один из них был в селе Крым Мясниковского района. На площади 2 тысячи квадратов горел склад с сырьем и готовой продукцией.

- Инцидент нанес значительный материальный ущерб предприятию. К счастью, никто из сотрудников не пострадал. Мы оперативно восстановили все процессы, и отгрузка продукции нашим клиентам будет продолжена по графику, - сообщило руководство завода.
Фото: Rostov.ru
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