В Константиновском районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за засухи

Фото: Правительство Ростовской области

Власти Ростовской области объявили о введении режима ЧС еще в одном из районов из-за продолжительной засушливой погоды. Информация об этом поступила из пресс-службы правительства региона.С сегодняшнего дня, 13 ноября, особый режим введен на территории Константиновского района, где наблюдается критическая нехватка влаги в почве. Неблагоприятные погодные условия и недостаток дождей в течение всего текущего года оказали крайне негативное влияние на урожай.Несмотря на сложные метеорологические условия во время посевной кампании озимых, правительство области сообщило о превышении запланированного объема посевов на 2026 год. Фактически было засеяно 2,81 миллиона гектаров озимых культур, что составило 100,5% от запланированного объема.Режим чрезвычайной ситуации введен с целью поддержки местных сельхозпроизводителей. Данная мера облегчит получение страховых выплат для хозяйств, застраховавших свои посевы от засухи.