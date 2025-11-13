Гроссмейстер из Ростовской области прошел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам

Фото: соцсети

Гроссмейстер из Ростовской области Андрей Есипенко успешно вышел в 1/8 финала Кубка мира по шахматам. Турнир, начавшийся 1 ноября в Гоа (Индия), проходит по нокаут-системе и включает 8 раундов. В соревнованиях участвуют 206 шахматистов из свыше 80 стран.23-летний шахматист уверенно обыграл Ниджата Абасова со счётом 2:0, а затем одержал победу над Пуйю Идани. Партия с Винсентом Каймером завершилась ничьёй, но в дополнительное время Есипенко вновь проявил своё мастерство, добившись успеха.В 1/8 финала турнира также участвуют трое других российских гроссмейстеров: Алексей Гребнев и Даниил Дубов. Следующая встреча Андрея Есипенко состоится с Алексеем Гребневым.Турнир завершится 26 ноября, и победители получат возможность участвовать в турнире претендентов в 2026 году.