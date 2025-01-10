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В Мясниковском районе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

В Мясниковском районе ввели режим ЧС после атаки беспилотников
В Мясниковском районе Ростовской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников. Об этом информирует Андрей Торпуджиян.

Накануне в Ростовской области было уничтожено 16 беспилотников. После атаки БПЛА в селе Чалтырь сгорел жилой дом. Пламя уничтожило и три припаркованные машины. Также пожар случился и в селе Крым. Там сгорел склад готовой продукции на предприятии. Сгорело помещение площадью в 2 тысячи квадратов.

После ЧП провели внеплановое заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Администрацией принято постановление о введении режима ЧС в границах поврежденных объектов.
Фото: Rostov.ru
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