С аукциона за 44 млн рублей планируют продать детский санаторий под Таганрогом

Фото: Торги России

В Ростовской области выставлен на продажу с торгов детский оздоровительный комплекс, расположенный в окрестностях Таганрога. Информация о предстоящем аукционе опубликована на электронной площадке Торги России, стартовая цена лота составляет 44 миллиона рублей.На аукцион выставлен бывший детский санаторий "Солнышко", находящийся в Неклиновском районе. Планируется реализовать обширный имущественный комплекс, включающий в себя жилой корпус, трехэтажное здание школы, библиотеку, столовую, гаражные боксы и складские помещения. Большая часть строений – одноэтажные, инженерные коммуникации отсутствуют. Площадь земельного участка, на котором расположен комплекс, превышает 10 гектаров.Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 1 декабря. Итоги аукциона будут объявлены через пять дней после завершения приема заявок.Стоит отметить, что санаторий был открыт в прибрежном городе в 1943 году. На протяжении многих лет в нем проходили лечение дети с заболеваниями органов дыхания. В 1971 году санаторий был перепрофилирован в пульмонологическое учреждение.После закрытия санатория в 2015 году здания пришли в запустение. Предыдущие попытки региональных властей привлечь инвесторов для восстановления комплекса не дали результатов. В частности, в конце октября аукцион вновь был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от потенциальных покупателей.