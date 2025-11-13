Новости
В Ростовской области грибники нашли поляну огромных зонтиков

В Ростовской области грибники сделали удивительную находку 13 ноября. Они гуляли по лесу и собирали грибы, когда наткнулись на поляну с большими зонтиками. Радости грибников не было предела. Они быстро собрали полное ведро грибов.

Зонтики — это очень вкусные грибы. Обычно их жарят на оливковом масле вместе с луком. Важно не нарезать их слишком мелко. Эти грибы сильно ужариваются и становятся мягкими.

Сначала нужно обжарить зонтики, пока они не уменьшатся в размере. Затем добавить лук и посолить.
Фото: Дондей
