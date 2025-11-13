Ночью 13 ноября над Ростовской областью сбили три беспилотника

Фото: Дондей

В ночь на 13 ноября российские военные предотвратили атаку трех беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Информацию об этом распространило Министерство обороны Российской Федерации.По данным ведомства, системы противовоздушной обороны активно действовали в течение трех часов, с 20:00 до 23:00. За указанный период времени над различными областями страны было сбито в общей сложности 34 дрона.Следует отметить, что предыдущей ночью атака трех беспилотников также была отражена над территорией трех муниципальных образований в Ростовской области.