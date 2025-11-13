Ночью 13 ноября над Ростовской областью сбили три беспилотника
В ночь на 13 ноября российские военные предотвратили атаку трех беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Информацию об этом распространило Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, системы противовоздушной обороны активно действовали в течение трех часов, с 20:00 до 23:00. За указанный период времени над различными областями страны было сбито в общей сложности 34 дрона.
Следует отметить, что предыдущей ночью атака трех беспилотников также была отражена над территорией трех муниципальных образований в Ростовской области.