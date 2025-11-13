Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Ночью 13 ноября над Ростовской областью сбили три беспилотника

Ночью 13 ноября над Ростовской областью сбили три беспилотника

В ночь на 13 ноября российские военные предотвратили атаку трех беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Информацию об этом распространило Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, системы противовоздушной обороны активно действовали в течение трех часов, с 20:00 до 23:00. За указанный период времени над различными областями страны было сбито в общей сложности 34 дрона.

Следует отметить, что предыдущей ночью атака трех беспилотников также была отражена над территорией трех муниципальных образований в Ростовской области.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.