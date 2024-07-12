Под Ростовом трансформатор возобновил работу после атаки беспилотников

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В Родионово-Несветайском районе трансформатор, поврежденный в результате атаки беспилотников, возобновил работу. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.Второй сгоревший трансформатор находится на ремонте. Работы планируют закончить примерно 14 июля.Два трансформатора на электроподстанции загорелись после массовой атаки БПЛА ночью 9 июля. В общей сложности огонь охватил порядка 60 квадратных метров.Сразу после ЧП специалисты приступили к восстановлению трансформаторов, чтобы вернуть в жилые дома свет. Насколько сильно устройства были повреждены, не сообщается.