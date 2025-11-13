Задержан подозреваемый в потасовке с ножом в ростовском трамвае

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону правоохранительными органами задержан гражданин, подозреваемый в причинении ножевого ранения одному из пассажиров трамвая. Данные сведения поступили из транспортного управления МВД по Северо-Кавказскому округу, где уточнили, что задержанным является 47-летний выходец из Перми.Днем 13 ноября около железнодорожного вокзала в Ростове очевидцы сообщили о произошедшей потасовке, в результате которой пострадал пассажир трамвая, следовавшего по первому маршруту. Как выяснилось, инцидент между двумя попутчиками начался с обмена оскорблениями. В ходе словесной перепалки один из участников, потеряв самообладание, достал нож и в порыве ярости нанес удар своему оппоненту.Установлено, что пострадавшим является 38-летний уроженец Северной Осетии-Алании. В настоящее время он находится в больнице под присмотром медиков.