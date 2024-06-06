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В Ростовской области после атаки дронов загорелся завод нефтепродуктов. Происшествие случилось ночью 6 июня в Новошахтинске. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Огонь сразу после атаки беспилотников распространился на 50 квадратных метров. Для ликвидации пожара прибыло 120 человек на 15 единицах спецтехники.Однако вскоре после этого атаки беспилотников возобновились, и тушение огня было приостановлено.На место происшествия прибыли исполняющий обязанности начальника управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.Для тушения пожара привлекли дополнительные силы и средства. Пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. К 4:00 огонь полностью ликвидирован.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.