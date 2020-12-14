В Ростовской области зафиксировали снижение коэффициента распространения коронавируса

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области упал впервые за несколько дней. По состоянию на 16 декабря он составляет 1,08. До этого показатель держался на отметке 1,1.Несмотря на снижение коэффициента, число зараженных коронавирусом продолжает расти. Ежедневно специалисты регистрируют по несколько сотен новых заболевших. Лишь за минувшие сутки медики выявили 385 случаев инфицирования. С начала пандемии опасный вирус подхватили 45 838 дончан. Из них 1 730 пациентов не смогли справиться с COVID-19. За последние 24 часа жертвами коронавируса стали 28 человек - очередной печальный рекорд Ростовской области. Ими стали 15 мужчин в возрасте от 50 до 83 лет и 13 женщин от 58 до 83 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, сообщили в региональном правительстве.