В Ростове с департамента ЖКХ пытаются взыскать свыше девяти миллионов рублей

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону департамент жилищно-коммунального хозяйства стал объектом судебного иска на сумму более девяти миллионов рублей. Данные об этом иске зафиксированы в базе данных Арбитражного суда Ростовской области.Инициатором судебного разбирательства выступает Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Указанное ведомство добивается взыскания с департамента ЖКХ суммы, превышающей 9,7 миллиона рублей, в качестве компенсации за ущерб, нанесенный почвенному покрову как элементу окружающей среды, подлежащему охране. Однако в материалах дела отсутствуют сведения о точной дате и масштабах причиненного вреда.Следует обратить внимание, что предварительное слушание по данному делу запланировано на 4 сентября 2025 года.