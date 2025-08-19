Новости
В Ростове с департамента ЖКХ пытаются взыскать свыше девяти миллионов рублей

В Ростове-на-Дону департамент жилищно-коммунального хозяйства стал объектом судебного иска на сумму более девяти миллионов рублей. Данные об этом иске зафиксированы в базе данных Арбитражного суда Ростовской области.

Инициатором судебного разбирательства выступает Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Указанное ведомство добивается взыскания с департамента ЖКХ суммы, превышающей 9,7 миллиона рублей, в качестве компенсации за ущерб, нанесенный почвенному покрову как элементу окружающей среды, подлежащему охране. Однако в материалах дела отсутствуют сведения о точной дате и масштабах причиненного вреда.

Следует обратить внимание, что предварительное слушание по данному делу запланировано на 4 сентября 2025 года.
Фото: Donday
