В Ростовской области перестал расти коэффициент распространения коронавируса

В донском регионе коэффициент заболеваемости COVID-19 остается неизменным. По состоянию на 15 декабря он равен 1,1.Именно коэффициент распространения коронавируса является одним из важных показателей, на основе которого принимается решение о поэтапном выходе региона из режима ограничений. Любопытно, что, несмотря на стабильность коэффициента, ежедневный прирост новых инфицированных дончан не уменьшается. За прошедшие 24 часа медики выявили 381 случай заболевания коронавирусом. Большинство из них - ростовчане в возрасте от 46 до 65 лет.Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 45 453 человека. Из них 1 702 пациента не смогли побороть инфекцию. Лишь за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 14 мужчин в возрасте от 46 до 80 лет и 12 женщин от 53 до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые осложнялись коронавирусом.Показатель зараженных человек увеличился почти на 10 единиц и составил 1 081,7 на 100 тысяч жителей.