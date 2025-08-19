Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

КДК РФС оштрафовал «Пари НН» после матча с «Ростовом»

КДК РФС оштрафовал «Пари НН» после матча с «Ростовом»
После рассмотрения инцидентов, произошедших в матче между "Пари НН" и "Ростовом", Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать нижегородский клуб. Обсуждение состоялось 14 августа.

Встреча команд состоялась 10 августа в рамках российского Чемпионата. На поле стадиона в Ростове-на-Дону развернулась напряженная борьба. "Ростов" стремился одержать верх и положить конец полосе поражений.

Усилия донских футболистов увенчались успехом — они поразили ворота противника из Нижнего Новгорода, что принесло им победу. Финальный счет – 0:1.

Эксперты КДК РФС выявили нарушения со стороны команды "Пари НН" во время проведения матча.

В частности, главный тренер команды, Алексей Шпилевский, был оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы отведенной технической зоны. Кроме того, сам клуб был наказан штрафом в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение установленных правил соревнования.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.