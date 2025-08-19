КДК РФС оштрафовал «Пари НН» после матча с «Ростовом»

Фото: ФК Ростов

После рассмотрения инцидентов, произошедших в матче между "Пари НН" и "Ростовом", Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать нижегородский клуб. Обсуждение состоялось 14 августа.Встреча команд состоялась 10 августа в рамках российского Чемпионата. На поле стадиона в Ростове-на-Дону развернулась напряженная борьба. "Ростов" стремился одержать верх и положить конец полосе поражений.Усилия донских футболистов увенчались успехом — они поразили ворота противника из Нижнего Новгорода, что принесло им победу. Финальный счет – 0:1.Эксперты КДК РФС выявили нарушения со стороны команды "Пари НН" во время проведения матча.В частности, главный тренер команды, Алексей Шпилевский, был оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы отведенной технической зоны. Кроме того, сам клуб был наказан штрафом в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение установленных правил соревнования.