Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области вырос до 1,09

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области вырос до 1,09
Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области снова увеличился. Об этом 9 декабря сообщили в региональном правительстве.

За минувшие сутки показатель зараженных вырос на 8,8 единицы и составил 1 027 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения коронавируса подскочил до 1,09.

Число заболевших пополнили 372 человека - очередной, четвертый подряд, рекорд в донском регионе. Большинство из них (143 человека, или 38,5%) - в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте по количеству инфицированных дончан оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 117 человек (31,4%). Врачи выявили коронавирус у 70 пенсионеров от 66 до 79 лет (18,8%) и 27 пожилых жителей старше 80 лет (7,3%). Среди несовершеннолетних диагноз подтвердился у 15 детей (4%).

За период пандемии опасный вирус зафиксировали у 43 157 жителей Ростовской области. Из них 1 547 человек не справились с инфекцией. За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали 10 женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и 15 мужчин от 43 до 85 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.