Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области вырос до 1,09

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области снова увеличился. Об этом 9 декабря сообщили в региональном правительстве.За минувшие сутки показатель зараженных вырос на 8,8 единицы и составил 1 027 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения коронавируса подскочил до 1,09.Число заболевших пополнили 372 человека - очередной, четвертый подряд, рекорд в донском регионе. Большинство из них (143 человека, или 38,5%) - в возрасте от 46 до 65 лет. На втором месте по количеству инфицированных дончан оказалась молодежь от 18 до 45 лет - 117 человек (31,4%). Врачи выявили коронавирус у 70 пенсионеров от 66 до 79 лет (18,8%) и 27 пожилых жителей старше 80 лет (7,3%). Среди несовершеннолетних диагноз подтвердился у 15 детей (4%).За период пандемии опасный вирус зафиксировали у 43 157 жителей Ростовской области. Из них 1 547 человек не справились с инфекцией. За последние 24 часа жертвами COVID-19 стали 10 женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и 15 мужчин от 43 до 85 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.