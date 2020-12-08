В Ростовской области коэффициент заболеваемости коронавирусом остается на отметке 1,09

Коэффициент заболеваемости COVID-19 в Ростовской области сохраняет значение предыдущего дня. Он держится на отметке 1,09, сообщили в региональном правительстве 10 декабря.За последние 24 часа показатель заболевших впервые увеличился на 9 единиц и достиг 1036 на 100 тысяч жителей донского региона. Коэффициент распространения коронавируса остается на значении 1,09.Несмотря на временную стабильность значений коэффициента, число инфицированных дончан продолжает увеличиваться. За минувшие сутки опасный вирус подхватили 378 человек - новое рекордное количество в регионе за период пандемии. Большинство из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет (145 человек, или 38,4%). Немного меньше случаев заболевания врачи зафиксировали среди молодежи от 18 до 45 лет - 142 человека (37,6%). Заразились и 55 дончан в возрасте от 66 до 79 лет, что составляет 14,5%.Новая инфекция коснулась и пожилых людей. За сутки медики выявили коронавирус у 22 человек старше 80 лет (5,8%). Их немного по сравнению с общим числом зараженных в регионе. Однако именно эта возрастная категория больше остальных рискует не справиться с болезнью. Кроме того, COVID-19 подхватили 14 детей (3,7%).