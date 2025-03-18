Четыре вида гриппа и ОРВИ зафиксированы в Ростовской области

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В Ростовской области люди болеют четырьмя видами гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по региону 18 марта.Среди заболеваний выявлены: риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Уровень заболеваемости постепенно снижается.На 11-й неделе 2025 года показатель заболеваемости оказался на 16,6% ниже, чем на прошлой неделе. А уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ — на 9,9% ниже эпидемического порога.Осенью и зимой 2024 года заболеваемость значительно выросла, превысив эпидпорог почти на 60%. Местные жители отмечают, что в этот период почти каждый переболел гриппом или ОРВИ.