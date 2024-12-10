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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ростовской области не превышает эпидпорог

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ростовской области не превышает эпидпорог
В Ростовской области ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ остаётся стабильной и не превышает эпидемический порог. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные региональным Роспотребнадзором по состоянию на 10 декабря.

На 10 тысяч человек приходится 28,9 заболевшего. По сравнению с началом зимы, количество случаев заболевания вирусными инфекциями снизилось. Этот показатель на 10,8% ниже эпидемического порога. В области не наблюдается значительного роста случаев заболеваний дыхательных путей.

В Ростовской области продолжается прививочная кампания против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. На сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли 56,8% жителей региона.
Фото: Региональный роспотребнадзор
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