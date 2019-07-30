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В Ростовской области задерживается отправление девяти поездов из-за поломки одного из составов

В Ростовской области задерживается отправление девяти поездов из-за поломки одного из составов
Фото: www.trainpix.org
В Ростовской области на Северо-Кавказской железной дороге задерживается отправление девяти поездов. Причиной отставания от графика стала поломка одного из составов.

Как сообщили в пресс-службе СКЖД, 1 августа около 8 часов утра на перегоне Тарасовка – Глубокая по техническим причинам остановился пассажирский поезд № 480 Санкт-Петербург – Сухуми.
- На данный момент задержка составляет около трёх часов, - сообщили в управлении СКЖД.

Поломка поезда повлекла за собой задержку других составов. Так, на время до полутора часов задерживаются поезда дальнего следования № 281 Адлер – Череповец, № 140 Барнаул – Адлер, № 310 Адлер – Воркута, № 382 Москва – Грозный, № 301 Адлер – Минск, № 233 Имеретинский Курорт – Екатеринбург, № 139 Адлер – Барнаул. Кроме того, отстаёт от расписания пригородный поезд № 6363 Лихая – Кутейниково.

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