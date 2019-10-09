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«Ласточка» Ростов – Туапсе изменит схему движения

«Ласточка» Ростов – Туапсе изменит схему движения

Скоростная электричка № 808/807 Ростов-на-Дону – Туапсе изменит схему движения.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, изменение маршрута связано с ремонтом железнодорожного тоннеля на перегоне Кабардинская - Ходыженская. С 13 октября конечной остановкой «Ласточки» будет Краснодар, то есть на «Ласточке» пассажиры не смогут добраться до Горячего Ключа и Туапсе.

Также изменятся маршруты поездов, проходящих через Ростовскую область: № 39/140 Барнаул - Адлер - Барнаул, № 309/310 Воркута - Адлер, № 79/80 Архангельск - Адлер.

Кроме того, временно приостанавливается движение составов: № 202/201 Москва - Имеретинский курорт, № 241/242 Адлер - Иркутск, № 261/262 Архангельск - Адлер, № 468/467 Смоленск - Имеретинский курорт, № 479/480 Санкт-Петербург - Сухум, № 117 Самара - Адлер.

Из-за закрытого участка Армавир – Туапсе поезда будут курсировать на отрезке Краснодар - Туапсе.

Изменения вводятся до 7 декабря. После поезда начнут ходить по своим привычным маршрутам.

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