«Ласточка» Ростов – Туапсе изменит схему движения





Скоростная электричка № 808/807 Ростов-на-Дону – Туапсе изменит схему движения.



Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, изменение маршрута связано с ремонтом железнодорожного тоннеля на перегоне Кабардинская - Ходыженская. С 13 октября конечной остановкой «Ласточки» будет Краснодар, то есть на «Ласточке» пассажиры не смогут добраться до Горячего Ключа и Туапсе.



Также изменятся маршруты поездов, проходящих через Ростовскую область: № 39/140 Барнаул - Адлер - Барнаул, № 309/310 Воркута - Адлер, № 79/80 Архангельск - Адлер.



Кроме того, временно приостанавливается движение составов: № 202/201 Москва - Имеретинский курорт, № 241/242 Адлер - Иркутск, № 261/262 Архангельск - Адлер, № 468/467 Смоленск - Имеретинский курорт, № 479/480 Санкт-Петербург - Сухум, № 117 Самара - Адлер.



Из-за закрытого участка Армавир – Туапсе поезда будут курсировать на отрезке Краснодар - Туапсе.



Изменения вводятся до 7 декабря. После поезда начнут ходить по своим привычным маршрутам.