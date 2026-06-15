Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

В «Ростове» пожелали Мохаммаду Мохеби отличиться голом на чемпионате мира в США

В «Ростове» пожелали Мохаммаду Мохеби отличиться голом на чемпионате мира в США

Форвард «Ростова» Егор Голенков подбодрил партнера по клубу Мохаммада Мохеби перед первым матчем чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Сборная Ирана с Мохаммадом Мохеби стартует на турнире во вторник, 16 июня. Национальная команда Ирана встретится с Новой Зеландией в 04:00.

«Моха, мой иранский брат! Сегодня у тебя очень важная игра. Все будем следить и болеть. С тебя голик!» – сказал Голенков.

В минувшем сезоне иранец отличился 3 голами и 3 ассистами в 27 встречах за донской клуб. Контракт между футболистом и «желто-синими» истекает в конце июня 2026 года.
Фото: ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика