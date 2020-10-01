В Ростовской области коронавирусом заболели 18 детей

В Ростовской области среди детей зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщило региональное правительство.По данным на 3 октября, за прошедшие сутки число зараженных в донском регионе увеличилось на 219 человек. Среди них оказались 18 несовершеннолетних жителей Ростовской области. Люди от 46 до 65 лет составили 87 человек от общего количества инфицированных. Выявлено 52 заболевших дончанина в возрасте от 18 до 45 лет. Вирус не обошел и пенсионеров от 66 до 79 лет - за минувшие сутки заболели 46 человек. Меньше всего заражений зафиксировано у пожилых людей старше 80 лет - 16.За последние 24 часа жертвами коронавируса стали еще девять человек: две женщины и семеро мужчин с сопутствующими заболеваниями. Всего за период пандемии от инфекции скончались 523 человека, одному из которых было 12 лет.