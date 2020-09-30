В Ростовской области за прошедшие сутки 13 детей заболели коронавирусом

В Ростовской области 13 детей заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 2 октября число зараженных опасным вирусом увеличилось на 209 человек и нарастающим итогом достигло 22 352. По количеству заболевших лидируют люди в возрасте от 46 до 65 лет - 81 человек (38,8%). Инфицированы 57 дончан от 18 до 45 лет, что составляет 27,3% всех случаев заражения за минувшие сутки. Зараженных пенсионеров от 66 до 79 лет выявлено 48 (22,9%). Среди детей коронавирусом заболели 13 человек (6,2%). Наименьшее количество инфицированных зафиксировали среди пожилых жителей Ростовской области старше 80 лет - 10 человек, или 4,8% от числа всех зараженных.За последние 24 часа жертвами опасной инфекции стали 10 человек: шестеро мужчин в возрасте от 52 до 83 лет и четыре женщины от 57 до 88 лет. За весь период пандемии от коронавируса скончались 514 жителей донского региона, большинство которых имели сопутствующие хронические заболевания.