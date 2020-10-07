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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 22 ребенка

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 22 ребенка
На Дону растет количество несовершеннолетних, заболевших коронавирусом. Об этом 9 октября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 265 жителей донского региона, среди которых 22 - несовершеннолетние. По количеству зараженных остаются люди от 46 до 65 лет - 91 случай инфицирования. Немного меньше заболевших оказалось среди молодежи от 18 до 45 лет - 85 человек. Опасный вирус зафиксировали и у 50 пенсионеров от 66 до 79 лет. Наименьшее количество зараженных выявили у пожилых людей старше 80 лет - 17 человек. Всего за период пандемии были инфицированы 24 083 человека.

Жертвами вируса стали 568 жителей Ростовской области, из них мужчина и восемь женщин скончались за последние 24 часа.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19 у детей COVID-19

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