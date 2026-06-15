Ростовчане спасаются от жаркой погоды мороженым и смузи

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Жители Ростова-на-Дону готовят летом освежающие напитки, чтобы защититься от жаркой погоды.По результатам исследования Авито, 61% ростовчан намерены этим летом делать дома мороженое, смузи и свежевыжатые соки. Наиболее популярна такая идея среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет. Ещё 7% опрошенных признались, что готовят подобные напитки и десерты лишь время от времени, тогда как 32% предпочитают покупать готовые товары.В мае 2026-го продажи морожениц на Авито выросли почти на половину по сравнению с апрелем. Средняя стоимость новой мороженицы составляет около 12 тысяч рублей, тогда как на рынке ресейла такую технику можно приобрести примерно за 8 тысяч рублей. Таким образом, покупатели могут сэкономить более 30%, не теряя в качестве.Покупку техники для приготовления прохладительных напитков и десертов в этом сезоне планируют 9 из 10 участников опроса. В среднем жители Ростова-на-Дону готовы выделить на такие устройства около 6,5 тысячи рублей.Самая многочисленная группа покупателей — 41% — рассчитывает уложиться в бюджет до 3 тысяч рублей. Ещё 26% готовы потратить от 3 до 7 тысяч рублей. Сумму от 7 до 15 тысяч рублей готовы выделить 10% респондентов, а 9% допускают ещё более крупные расходы.При выборе техники жители города прежде всего обращают внимание на стоимость устройства — этот фактор важен для 52% опрошенных. Почти столько же респондентов (47%) считают ключевыми характеристиками мощность и производительность. Интересно, что мужчины чаще ориентируются на цену, а женщины — на технические возможности устройства.