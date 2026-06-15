Слив нечистот в реку Кушмак зафиксировали в Ростовской области

- Все продолжают сливать всю гадость в воду. Из-за этого стоит ужасная вонь и дохнет рыба, — с тревогой рассказывает местный житель.

Фото: скрин с видео Сергея Гибкова

Жители Цимлянска обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг реки Кумшак. Как они сообщили порталу DonDay, в водоем продолжают сбрасывать неочищенные сточные воды. Из трубы в водоем поступает мощный поток мутной жидкости с сильным запахом нечистот, вызывая опасения за состояние реки и ее обитателей.По его словам, гибель рыбы свидетельствует о критическом уровне загрязнения.Проблема приобретает особую остроту, учитывая, что река Кумшак является притоком Дона – одной из важнейших водных артерий европейской части России. Попадание загрязненной воды может привести к распространению инфекций, поставить под угрозу санитарное состояние пляжей, баз отдыха и населенных пунктов, расположенных ниже по течению.Ситуация осложняется тем, что проблема сбросов в Кумшак существует не первый год. Несмотря на масштабную реконструкцию и завершение строительства новых очистных сооружений в 2021-2026 годах, сбросы продолжаются.Горожане надеются, что компетентные органы обратят внимание на сложившуюся экологически опасную ситуацию и проведут тщательную проверку.