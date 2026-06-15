На процессе по делу Лилии Федотовой появился новый слушатель

- Мы неоднократно этот вопрос поднимали на предыдущем судебном заседании и ранее в части участия нынешнего исполняющего обязанности министра Ларисы Аношиной. Поскольку все процедуры согласования как получения коммерческих кредитов, так и привлечение и непривлечение бюджетных кредитов непосредственно занималась Аношина. Материалы дела, которые прокурор не захотел оглашать, из них видно, что поручения Федотова привлечь кредиты или не привлекать давала непосредственно Аношиной в силу занимаемой ею должности в министерстве, - пояснил адвокат обвиняемой Вадим Демченко.

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В Ростове продолжаются слушания по делу бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Очередное заседание прошло 10 июня в Кировском районном суде.Одним из свидетелей стал Иван Сухарецкий. Он занимает должность заместителя начальника правового управления и начальника отдела правовой антикоррупционной экспертизы Законодательного собрания Ростовской области.В период, который рассматривается в уголовном деле, Сухарецкий работал на той же должности. Он организовывал работу отдела, который занимался правовой антикоррупционной экспертизой законопроектов, поступавших на рассмотрение донского парламента.В суде свидетель пояснил, что изменения бюджета в течение года считаются нормальной практикой. Он допустил, что в 2020 году из-за ковида такие корректировки могли проводиться не один раз. По словам Сухарецкого, инициировать пересмотр бюджета должно правительство Ростовской области.Также представитель Заксобрания рассказал, что внеочередное заседание назначается в течение трех дней после поступления соответствующего требования. Сам проект принимается в двух чтениях. При этом оба чтения можно провести в один день.У адвокатов возникли вопросы и по согласованию проектной документации. Сухарецкий сообщил, что проект проходит несколько экспертиз. Однако точные сроки этих процедур он не назвал. При этом свидетель отметил, что в период пандемии депутатские собрания старались проводить только при необходимости.Защита также уточнила, проходил ли бюджет тех лет антикоррупционную проверку. По словам свидетеля, региональный бюджет получил положительную оценку. Коррупциогенных факторов в законах выявлено не было.Во время допроса прокурор попросил частично огласить показания Ивана Сухарецкого. Причиной стали расхождения между тем, что свидетель говорил на следствии, и тем, что прозвучало в суде. Сам Сухарецкий пояснил, что описывал общий порядок процедуры, но в протоколе его слова оказались привязаны к конкретному периоду.После этого гособвинитель начал зачитывать письменные материалы уголовного дела. В ходе оглашения доказательств защита указала суду на документы, которые прокурор не стал озвучивать. Судья ответил, что адвокаты смогут вернуться к этим материалам на своем этапе, когда будут представлять доказательства невиновности подсудимой.К слову, впервые за время рассмотрения дела на заседание в качестве слушателя пришел представитель министерства финансов Ростовской области.Ранее защита уже заявляла о возможной роли и.о. министра финансов Ларисы Аношиной в обстоятельствах уголовного дела против Лилии Федотовой. Эту версию также подтвердил один из свидетелей - заместитель министра транспорта Ростовской области Вячеслав Бессонов.Следующее заседание назначено на 17 июня. Гособвинитель заявил, что обеспечит явку следующих свидетелей.СправкаБывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. Следствие считает, что, занимая пост министра, она привлекла кредиты по завышенной ставке. По версии следствия, из-за этого региональному бюджету был причинен ущерб примерно на два миллиарда рублей.