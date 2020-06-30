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В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались три человека

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались три человека
В Ростовской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались ещё три человека. Об этом 2 июля сообщили в правительстве региона.

В регистре умерших - 90-летняя пациентка с гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Также скончался 64-летний мужчина с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Третьей жертвой коронавируса за последние сутки стала 56-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, которая поздно обратилась за медицинской помощью. Таким образом, за весь период от коронавируса в Ростовской области скончались 130 человек.

По данным на 2 июля, на Дону - 9 796 случаев заболевания COVID-19. На сегодняшний день выздоровели 6 173 заболевших, в том числе за последние сутки – 70.

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