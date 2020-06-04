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В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались три человека

В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались три человека
В Ростовской области за последние сутки скончались три пациента с коронавирусом. Об этом 6 июня сообщили в правительстве региона.

Жертвами болезни стали двое мужчин и одна женщина. У 65-летнего больного были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Второй умерший - 71-летний пенсионер с осложнениями хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. У 60-летней женщины были сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Пациентка поздно обратилась за медицинской помощью.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 46 человек.

Напомним, по данным на 6 июня, в регионе зарегистрировано 5 965 случаев коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердился у 212 дончан.

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