В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались три человека
В Ростовской области за последние сутки скончались три пациента с коронавирусом. Об этом 6 июня сообщили в правительстве региона.
Жертвами болезни стали двое мужчин и одна женщина. У 65-летнего больного были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Второй умерший - 71-летний пенсионер с осложнениями хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. У 60-летней женщины были сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Пациентка поздно обратилась за медицинской помощью.
Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в Ростовской области стали 46 человек.
Напомним, по данным на 6 июня, в регионе зарегистрировано 5 965 случаев коронавируса. За последние сутки диагноз подтвердился у 212 дончан.