Количество жертв коронавируса в Ростовской области выросло до 40

В Ростовской области за последние сутки от коронавируса скончались ещё два человека. Об этом 2 июня сообщили в правительстве региона.Новыми жертвами COVID-19 стали две женщины. У 73-летней пациентки были хроническое сердечно-сосудистое заболевание и онкология.Другая 68-летняя женщина также страдала хроническими сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниями. Таким образом, за весь период пандемии на Дону от вируса скончались 40 человек.Добавим, что возраст пациентов, скончавшихся от коронавируса, колеблется от 34 и выше 90 лет. Все пациенты имели хронические заболевания. В большинстве случаев заболевшие поздно обратились за медицинской помощью.Напомним, по данным на 2 июня, в Ростовской области диагноз подтверждён у 5 195 человек. За последние сутки выздоровели 92 человека, за весь период излечились 1 834 пациента.