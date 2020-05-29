Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Количество жертв коронавируса в Ростовской области выросло до 40

Количество жертв коронавируса в Ростовской области выросло до 40
В Ростовской области за последние сутки от коронавируса скончались ещё два человека. Об этом 2 июня сообщили в правительстве региона.

Новыми жертвами COVID-19 стали две женщины. У 73-летней пациентки были хроническое сердечно-сосудистое заболевание и онкология.

Другая 68-летняя женщина также страдала хроническими сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниями. Таким образом, за весь период пандемии на Дону от вируса скончались 40 человек.

Добавим, что возраст пациентов, скончавшихся от коронавируса, колеблется от 34 и выше 90 лет. Все пациенты имели хронические заболевания. В большинстве случаев заболевшие поздно обратились за медицинской помощью.

Напомним, по данным на 2 июня, в Ростовской области диагноз подтверждён у 5 195 человек. За последние сутки выздоровели 92 человека, за весь период излечились 1 834 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.