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Ещё четыре жителя Ростовской области умерли от коронавируса

Ещё четыре жителя Ростовской области умерли от коронавируса
В Ростовской области зарегистрировали новые случаи смерти от COVID-19. Об этом 18 июня сообщили в правительстве региона.

За сутки новыми жертвами коронавируса стали четыре человека. От новой инфекции скончались 63-летняя женщина и 55-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, к тому же они поздно обратились за медицинской помощью. Также умерли 58-летний дончанин с хронической болезнью почек, раком и заболеванием сердечно-сосудистой системы, а также 82-летний пенсионер, страдающий болезнью сердечно-сосудистой системы. Таким образом, в общей сложности на Дону от коронавируса умерли 76 человек.

В Ростовской области за сутки диагноз «COVID-19» поставили 146 людям. Общее количество заболевших — 8 097.

Теги: коронавирус в Ростове

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